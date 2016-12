‘Vroeger geloofde ik het wel en ging ik met eten voor de PlayStation zitten’

Phil Jones miste de afgelopen veel wedstrijden door blessures en was de eerste maanden van dit seizoen ook geen basiskracht bij Manchester United. De Engelsman heeft echter geprofiteerd van de defensieve tegenvallers bij the Red Devils en is al weken een van de steunpilaren van het team van José Mourinho. Zelf doet hij er inmiddels ook alles aan om zo goed mogelijk voor de dag te komen.

“Nu ik ouder word, realiseer ik me meer hoe belangrijk het is om goed te herstellen. Toen ik jonger was dacht ik dat ik alles wel wist en ging ik vaak met wat eten voor de PlayStation zitten”, vertelt hij aan United Review. “Nu neem ik het veel serieuzer en werk ik bewust aan mijn herstel, aangezien ik weet hoe belangrijk het is om zo fris en fit mogelijk aan de aftrap van de volgende wedstrijd te verschijnen.”

Jones geniet ook van de samenwerking met Mourinho: “Het is geweldig. Hij heeft mij veel vertrouwen gegeven en hopelijk slaag ik erin dat terug te betalen. Ik ben geen speler die op elke training hoeft te horen hoe goed hij is, maar het is altijd mooi om positieve opmerkingen van de trainer te horen. Ik koester echter geen enkele illusie, in deze sport kan het de ene minuut geweldig gaan en de volgende minuut dramatisch. Ik moet het wedstrijd voor wedstrijd bekijken en mijzelf blijven verbeteren.”