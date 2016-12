‘Advocaat wil gat op Fenerbahçe-middenveld vullen door komst Ajacied’

Dick Advocaat heeft zijn zinnen mogelijk gezet op de komst van Lasse Schöne. De middenvelder van Ajax werd in het recente verleden al in verband gebracht met Fenerbahçe en diverse Turkse media maken zondag opnieuw melding van interesse vanuit Istanbul.

Schöne is bij Ajax in het bezit van een aflopende verbintenis. De aanvankelijke vraagprijs van Ajax zou ongeveer drie miljoen euro zijn, maar Fenerbahçe denkt voor minder zaken te kunnen doen. De media melden ook dat Schöne een goede vriend is van Simon Kjaer, verdediger van de club. Kjaer zou proberen Schöne te overtuigen voor Istanbul te kiezen.

Of Schöne zelf wil vertrekken bij Ajax is natuurlijk nog maar de vraag. Mogelijk denkt hij met Ajax, waar hij een basisplaats heeft veroverd, de titel te veroveren. Ook heeft Fenerbahçe meer spelers op de wensenlijst, van wie een aantal grote namen. Zo worden ook Hatem Ben Arfa (Paris Saint-Germain) en Cesc Fàbregas (Chelsea) genoemd in de Turkse pers.