‘Chelsea heeft het meeste geluk gehad op het gebied van blessures’

Chelsea is in de Premier League niet te stoppen, maar volgens Liverpool-manager Jürgen Klopp is dat niet per se kwaliteit. De oefenmeester wijst er ook op dat de Londenaren veel geluk hebben gehad op het gebied van blessures. Chelsea-sterspelers Eden Hazard en Diego Costa zijn al het hele seizoen okselfris.

“Chelsea is op dit moment de ploeg met het meeste geluk op het gebied van blessures. Wij raakten Philippe Coutinho, Daniel Sturridge en Danny Ings kwijt op momenten dat we ze goed konden gebruiken. Als dat Hazard en Costa waren geweest, had Chelsea dan ook bovenaan gestaan?”, vraagt Klopp zich af in gesprek met Sky Sports.

Desondanks heeft de oefenmeester van Liverpool veel respect voor de koploper, dat onverslaanbaar is sinds de overstap naar een 3-4-3-systeem. “Er is geen perfect systeem in de voetballerij, maar als ze zo doorgaan zijn ze de terechte kampioen. Daar kan niemand iets over zeggen.”