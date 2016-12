‘Als ik wel scoor tegen Ajax, is het gevoel heel anders’

Bilal Basacikoglu maakt dit seizoen als invaller regelmatig zijn minuten in de hoofdmacht van Feyenoord, maar de vleugelspeler wil meer. De in 2014 van sc Heerenveen overgenomen aanvaller hoopt in De Kuip nog steeds uit te kunnen groeien tot een bepalende kracht en wil daar alles voor laten. Zo besloot hij onlangs een vakantie naar Curaçao te annuleren, terwijl hij ook niet meer op wil vallen door zijn kapsel.

“Dat is één van de kleine dingetjes, die worden er nu in de media uitgepikt. Het is leuk dat je met een mooi kapsel de kleedkamer binnenstapt, maar dat maakt je geen goede voetballer. Alle beetjes helpen. Ik wil alleen nog maar opvallen door mijn spel, niet door een aparte haardracht”, vertelt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad. Ondanks raad uit zijn omgeving wil Basacikoglu per se slagen bij Feyenoord: “Mijn vader zei in het verleden weleens: ‘Bilal, als het niet lukt bij Feyenoord, moet je misschien verder kijken’. Maar zo sta ik er helemaal niet in.”

“Het zit ook soms in kleine dingen. Die kans tegen Ajax, als ik die wel langs Onana schiet, is het gevoel misschien opeens heel anders”, gaat hij verder. De aanvaller is onder de indruk van wat Feyenoord dit seizoen heeft laten zien en denkt dat er iets moois mogelijk is. Vooral het herstel na de nederlagen tegen Go Ahead Eagles en Fenerbahçe zegt volgens hem veel over de kracht van de ploeg, die volgens hem weleens dicht bij de plek kan komen waar de supporters al jaren van dromen.