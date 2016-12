Ajacied viert kerst in 28 graden: ‘Ik kan echt helemaal ontspannen’

André Onana krijgt vrijaf van Ajax om zijn familie in Kameroen op te zoeken. De doelman legt uit dat er in zijn geboorteland ook Kerstmis gevierd wordt, maar dat het door de temperatuur toch een bijzondere gewaarwording is. “Wij vieren kerst in 28 graden”, grijnst hij.

“Ik slaap veel rond de kerstdagen. Het is het enige moment in het jaar waarop ik echt helemaal kan ontspannen”, aldus Onana via de officiële kanalen van Ajax. Hij vertelt dat zijn moeder altijd lekker kookt, maar dat hij wel fit probeert te blijven. “Ik beweeg veel, pak mijn rust en eet niet overdreven veel. Dat is trouwens wel moeilijk met mijn moeder in de keuken.”

“Mijn kerstwens voor dit jaar? Vrede op aarde. Absoluut. Al helemaal in Afrika, waar ik vandaan kom, is er veel ellende en mensen die elkaar niets gunnen. Ja, ik wens vrede op aarde voor iedereen.”