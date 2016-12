‘Ik werd ontslagen vanwege andere redenen, niet vanwege het voetbal’

Sam Allardyce werd afgelopen zomer aangesteld als de bondscoach van het Engelse nationale elftal. De oefenmeester kwam twee maanden later echter in de problemen vanwege controversiële uitlatingen tegenover undercoverjournalisten en de FA stuurde hem na slechts 67 dagen de laan uit. Big Sam heeft nu in Crystal Palace, als opvolger van de ontslagen Alan Pardew, een nieuwe werkgever gevonden en wil niet te veel stilstaan bij het verleden.

“Ja, natuurlijk heeft dat littekens achtergelaten. Het was een zwart, donker moment, waarvan ik wens dat het nooit gebeurd was. Maar ik kan niet er niet te veel in blijven hangen, ik ben niet iemand van het verleden. Ik ben ‘wat kan ik in de toekomst doen?’”, blikte hij terug tegenover Sky Sports. “Ik heb het doel wel bereikt, het ultieme doel, de ultieme droom, ondanks dat het niet lang geduurd heeft. Ik heb het wel gehaald, dat kan niemand me meer afpakken. Andere redenen zorgden ervoor dat de FA me liet gaan, niet de voetballende kant.”

Allardyce had niet verwacht voor de kerst alweer aan het werk te komen: “Ik dacht niet dat er voor het nieuwe jaar iets zou gebeuren. Maar dat is wel gebeurd en ik ben er klaar voor, ik kijk ernaar uit. Iedereen ziet dit, gezien mijn verleden, als iets waar ik goed in ben en hopelijk kan ik het weer voor elkaar krijgen. Ik ga proberen met Palace zo snel mogelijk de weg naar boven in te slaan.” Crystal Palace kent een dramatisch kalenderjaar en staat momenteel één punt boven de degradatiestreep.