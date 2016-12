Luis Enrique twijfelt over nieuw contract: ‘Deze baan is enorm veeleisend’

Luis Enrique is er nog altijd niet over uit of hij zijn contract bij Barcelona gaat verlengen. De huidige verbintenis van de Spaanse trainer loopt in de zomer van volgend jaar af. De 46-jarige oefenmeester zegt nog goed te moeten nadenken over hoe zijn nabije toekomt eruit komt te zien.

Luis Enrique won in zijn eerste twee seizoenen in Camp Nou de dubbel. “Ik twijfel er niet aan dat ik werkzaam ben bij de beste club, met het beste team en de beste spelers. Dit is mijn huis en mijn familie, we winnen veel en doen op alle fronten mee”, zegt de coach in gesprek met Barça TV. “Maar deze baan heeft ook een andere kant. Het is enorm zware en veeleisende functie.”

“Ik ben me ervan bewust dat ik hier bij Barcelona ben, of nergens. Ik heb nog de tijd en de club zal mij steunen”, aldus Luis Enrique.