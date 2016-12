Moyes heeft boodschap voor West Ham United: ‘We verkopen hem niet’

Sunderland laat Jermain Defoe niet vertrekken. West Ham United zou de 34-jarige spits volgens Engelse media graag willen overnemen, maar de club uit Londen kan de komst van de aanvaller vergeten. Manager David Moyes wil Defoe, dit seizoen al goed voor acht competitiedoelpunten, voor geen enkel bedrag laten gaan.

The Hammers zouden zeven miljoen euro plus een speler over hebben voor Defoe, die afgelopen zomer zijn contract bij the Black Cats verlengde tot medio 2019. “Hij is voor ons van onschatbare waarde”, zegt Moyes tegen Sunderland Echo. “Er is geen prijskaartje voor hem die we kunnen bedenken omdat hij zó belangrijk voor ons is als we het hebben over lijfsbehoud in de Premier League. Hij heeft er nu al acht gemaakt en dat zullen er in de tweede seizoenshelft nog eens acht of tien worden.”

Volgens Moyes is alle moeite die West Ham United zou doen om Defoe los te weken, verspilde energie. “We verkopen hem niet, maar we kunnen de media niet laten stoppen om over hem te praten en schrijven. Ik krijg deze vraag, wat betekent dat ik erop moet antwoorden, waardoor het weer nieuws wordt. Maar het is een feit dat ik er verder niets over heb gehoord en we zijn er ook niet in geïnteresseerd om er over te horen.”