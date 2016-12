Clubicoon wil terugkeren naar Chelsea: ‘Maar het is niet aan mij’

Frank Lampard wil terugkeren bij Chelsea. De 38-jarige middenvelder is transfervrij nadat hij zijn contract bij New York City FC niet heeft verlengd. Waar de toekomst van Lampard ligt is vooralsnog onduidelijk en hij weet nog niet zeker of hij wel door wil met voetballen, maar mocht dat wel zo zijn, dan hoopt hij op een terugkeer bij de club waar hij dertien seizoenen speelde.

Lampard liet Stamford Bridge in 2014 achter zich. Hij verkaste naar Manchester City en vervolgens naar New York. Vorige maand werd bekend dat hij de Major League Soccer achter zich laat. "Ik ben er heel rustig onder", zegt Lampard bij Soccer AM. "Als er iets moois op mijn pad komt, grijp ik dat aan. Chelsea zou natuurlijk geweldig zijn, maar zo eenvoudig werkt het niet altijd. Het is niet aan mij, dus ik kan er verder weinig over zeggen."

De ex-speler van West Ham United gebruikt zijn vrije tijd om na te denken over zijn toekomst als voetballer. "Ik ga deze kerst eerst genieten van mijn familie, een paar biertjes en een extra kalkoen. Daarna neem ik pas een beslissing of blijf spelen."