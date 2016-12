Transfer naar PSV riep vraagtekens op: ‘Men kon het niet begrijpen’

PSV nam Luiz Beto da Silva in januari van dit jaar over van Sporting Cristal. Waar hij in Peru wekelijks in de hoofdmacht speelde, moet hij het in Eindhoven doen met wedstrijden bij de beloften. Zijn overstap naar PSV riep in zijn geboorteland daarom veel vraagtekens op.

De aanvaller tekende tot medio 2018 in Eindhoven. "In het begin kon men het niet begrijpen, want het ging goed met Sporting Cristal”, vertelt de negentienjarige Da Silva in gesprek met PSV TV. “Maar ik wilde mezelf blijven ontwikkelen, ik wilde een betere voetballer worden. Dus ik kwam hier en heb ook veel geleerd. Men wist dat Jefferson Farfán hier heeft gespeeld en dat PSV een goede club is.”

De Peruviaans international heeft het in zijn eerste jaar in Eindhoven niet makkelijk gehad. “In het begin was het wel moeilijk om me aan te passen. Het is nogal koud hier, heel anders dan ik gewend was in Peru”, vervolgt hij. “Maar ik pas me snel aan. De kou is het ergste, het maakt alles moeilijker. Ik ben vaak geblesseerd geraakt, maar krijg steeds meer speelminuten. Daarnaast heb ik een paar keer gescoord, dus ik ben wel tevreden."