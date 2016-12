Luis Enrique erkent: ‘Ik denk dat hij mij nu iets minder mag’

Aleix Vidal is een van de spelers van Barcelona die niet bijster veel in de plannen van Luis Enrique voorkomt. De rechtsback kwam in de zomer van 2015 over van Sevilla, maar kon vanwege het transferverbod van de Catalanen pas een half jaar later worden geregistreerd. Vidal kwam daarna echter niet veel aan spelen toe.

In de tweede seizoenshelft van afgelopen seizoen kwam Vidal in veertien officiële duels binnen de lijnen. Daar kwamen deze voetbaljaargang slechts vijf wedstrijden bij. Vaak zit de rechtspoot niet eens bij de wedstrijdselectie. "We weten dat voetbal onrechtvaardig is", reageert Luis Enrique in gesprek met diverse Spaanse media. "Aleix is misschien de enige voetballer die zonder een goede reden niet veel heeft gespeeld."

"Het was een beslissing die ik heb genomen op basis van datgene wat ik in de voorbereiding en de eerste wedstrijden van het seizoen heb gezien", zo stelt de trainer van Barcelona. "Ik ben niet iemand die zich graag aan iemand verbind. Ik ben met mijn vrouw getrouwd en zij is de enige die mij uithoudt." Vidal was een van de spelers die op het veld stond doen Deportivo Alavés met 1-2 in het Camp Nou won, op 10 september. Pas eind november kwam hij weer binnen de lijnen, in het bekerduel met Hércules.

Luis Enrique looft de manier waarop Vidal met zijn bijrol omgaat. "Hij is ontzettend sympathiek en is altijd in voor een lolletje in de kleedkamer. Persoonlijk kan ik geweldig met hem omgaan. Ik denk dat het andersom precies net zo is, al denk ik dat hij mij nu iets minder mag. Maar ik heb niets tegen Aleix of welke voetballer dan ook." De trainer ziet nog volop toekomst in de rechtspoot. "Als hij zijn niveau van de voorbije weken blijft vasthouden, zal hij opnieuw kansen krijgen. Tegen Borussia Mönchengladbach speelde hij spectaculair. Dat was een welkome verrassing."