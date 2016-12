‘Toen Johan dat zag, werd hij woest op Guardiola’

Ronald Koeman en Josep Guardiola hebben een goede band overgehouden aan hun gezamenlijke periode als speler bij Barcelona. Hun trainer in Camp Nou was Johan Cruijff, de man aan wie beide trainers veel te danken hebben. Niet alleen op tactisch gebied hebben de trainers van respectievelijk Everton en Manchester City veel geleerd van Cruijff, ook op persoonlijk vlak, zo stelt Koeman.

Niet geheel zonder toeval zijn veel spelers die onder Cruijff speelden in het trainersvak beland. “Johan betrok zijn spelers heel erg in wat hij wilde'', vertelt Koeman in een interview met het Algemeen Dagblad. “Hij liet je nadenken over het spel. Zette mij bewust op één kamer met Pep, zodat ik hem kon helpen. Ik was van nature ietsje meer een echte verdediger dan hij. Johan wilde dat ik hem bij de hand nam, over voetbal discussieerde.''

Koeman kan zich nog goed herinneren hoe Guardiola zich de woede op de hals haalde van Cruijff, begin jaren negentig. Trainer Cruijff kwam woedend de kamer van de twee spelers binnenstormen. “Pep had in die tijd ook een restaurant in Barcelona, samen met wat andere spelers'', vervolgt Koeman. “Hij deed ook wat dingen voor televisie en radio. Toen Johan dat op een avond zag, werd hij woest op Guardiola. 'Voetballen!', riep Johan. 'Jij moet alleen maar voetballen!' Pep kon er nu wel om lachen. Ook omdat Johan gewoon gelijk had natuurlijk.”