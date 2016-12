‘Interesse van Besiktas in Babel is er, maar er zijn nog twee clubs concreet’

Het is nog niet zeker dat Ryan Babel bij Besiktas aan de slag gaat. Aan de aanwezigheid van de aanvaller bij het competitieduel tussen Besiktas en Gaziantepspor (1-0) moeten geen conclusies worden verbonden, zo stelt zaakwaarnemer Winnie Haatrecht.

Dat Babel dit weekeinde middels een medische keuring zijn overgang naar Besiktas afrondt, is volgens Haatrecht veel te voorbarig. “Ryan viert in Istanbul Kerst met Atiba Hutchinson en zijn familie. Zij zijn al jaren bevriend", zo verzekert de belangenbehartiger in gesprek met FOX Sports.

"De interesse van Besiktas is er, maar er zijn nog twee clubs concreet. Na Kerst komt er duidelijkheid." Babel, dertig jaar, maakte afgelopen week bekend dat hij na een half jaar wegens familieomstandigheden alweer vertrekt bij Deportivo la Coruña, waar hij een contract tot 31 december heeft en in twaalf wedstrijden vijfmaal scoorde.

Babel kwam in dienst van Kasimpasa eerder tot 14 treffers en 12 assists in 59 duels en werd vorig jaar ook al in verband gebracht met een transfer naar Besiktas. De club uit Istanbul zou hem een salaris van anderhalf miljoen euro exclusief bonussen hebben aangeboden, maar Babel vertrok toen naar Al-Ain.