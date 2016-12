‘Die agenten wisten dat ik Hakim Ziyech was, het was een vernedering’

Hakim Ziyech heeft in voetballend opzicht een bewogen maar mooi jaar achter de rug. De spelmaker kende een rumoerig laatste half jaar bij FC Twente, werd met allerlei clubs in verband gebracht en maakte uiteindelijk de overstap naar Ajax. Toch zijn er ook dingen gebeurd waar de Marokkaans international zich zorgen om maakt.

Zo werd hij bijvoorbeeld klem gereden door twee politieagenten die hem etnisch profileerden. "De hele auto werd onderzocht en al mijn tassen en koffers werden leeggehaald", zegt Ziyech in gesprek met Voetbal International. "Hoe voel je je dan? Als een crimineel werd ik weggezet."

"Het mooiste was: die agenten wisten dat ik Hakim Ziyech was die voor Ajax voetbalt en toch deden ze dit. Het was een vernedering." Ziyech is weliswaar in Dronten geboren, maar hij voelt zich Marokkaan. Hij is van mening dat niet iedereen in Nederland dezelfde kansen krijgt. "In deze tijd waarin een grote groep Marokkanen onder vuur ligt, beginnen sommigen wél met een achterstand. De Marokkaanse Nederlanders die wel zijn geslaagd, hebben de kans gekregen. Maar die moet je wel eerst krijgen, anders kun je hem niet pakken."