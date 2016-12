Winnend Besiktas maakt het spannend onder toeziend oog van Babel

Besiktas heeft zaterdagavond een magere overwinning geboekt. Het team van Senol Günes was in eigen huis met minimaal verschil te sterk voor Gaziantepspor, dankzij een doelpunt van Vincent Aboubakar: 1-0. Ryan Babel was een van de toeschouwers; de aanvaller zal dit weekend zijn transfer naar Besiktas afronden.

De eerste helft tussen Besiktas en Trabzonspor leek doelpuntloos te eindigen, maar Aboubakar sloeg vijf minuten voor rust toe. De aanvaller kreeg de bal van Atiba Hutchinson, maakte wat ruimte voor een schot en krulde de bal heerlijk in de verre hoek achter Gökhan Demirgenci.

In de tweede helft liet Besiktas een grote kans op de 2-0 onbenut: Gökhan pakte twaalf minuten voor tijd een penalty van Öguzhan Özyakup. Door de zege profiteert Besiktas van de halve misstap van koploper Basaksehir, eerder vandaag bij Adanaspor (1-1). Het onderlinge verschil bedraagt nu nog maar één punt.