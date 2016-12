Zaterdag, 24 December 2016

Barcelona kan 50 miljoen vangen voor Arda Turan

Moussa Sissoko stelt teleur bij Tottenham Hotspur, maar Ronald Koeman ziet het zitten in de Franse middenvelder. De trainer van Everton bekijkt de mogelijkheid tot een ruildeal met Ross Barkley. (Daily Mirror)

Southampton en West Bromwich Albion gaan in januari voor Fabian Schär, verdediger van TSG Hoffenheim. Mogelijk zien the Saints in de Zwitser een eventuele opvolger van Virgil van Dijk. (Daily Mirror)

Guangzhou Evergrande gaat voor een stunt van jewelste. De club uit China is van plan om een bod van vijftig miljoen euro uit te brengen op Arda Turan van Barcelona. (Fanatik)

Efe Ambrose claimt benaderd te zijn door Olympique Marseille. De verdediger heeft een aflopend contract bij Celtic, waarvoor hij dit seizoen geen enkele competitiewedstrijd speelde. (The Sun)

Jordan Amavi lijkt zich te mogen verheugen op een stap hogerop. De verdediger speelt bij Aston Villa in de Championship, maar Liverpool en Olympique Marseille gaan elkaar te lijf om zijn handtekening in januari. (The Sun)