Assaidi legt afwijzing uit: ‘Het gesprek bij sc Heerenveen was koud’

Oussama Assaidi is definitief speler van FC Twente. De vleugelaanvaller bereikte eerder deze week al een persoonlijk akkoord met de club uit Enschede, doorstond vrijdag een medische keuring en zette een dag later zijn handtekening onder een contract tot medio 2019. Hij was ook in beeld bij zijn voormalig werkgever sc Heerenveen.

Een terugkeer in het Abe Lenstra Stadion was een optie voor Assaidi. De aanvaller had een gesprek met technisch manager Gerry Hamstra. "Ik heb altijd warmte gevoeld tijdens mijn jaren bij Heerenveen, maar het gesprek was koud. Het glas was halfleeg", legt Assaidi uit aan Voetbal International.

Het gevoel na de gesprekken met Jan van Halst en René Hake bij FC Twente daarentegen was goed. "De uitleg van Hake kwam overeen met wat ik gezien heb van Twente. Ik was blij met zijn uitleg over hoe hij over voetbal denkt. Van Halst vertelde dat er voldoende sportieve perspectieven zijn bij Twente. Dat staat bij mij voorop en er is rekening gehouden met de financiële situatie van de club."