‘Nu kijk ik naar de Ligue 1, je moet Zlatan bedanken dat hij is vertrokken’

Zlatan Ibrahimovic trok afgelopen zomer de deur bij Paris Saint-Germain achter zich dicht en tekende een contract met Manchester United. Met het vertrek van de Zweed verloor de Ligue 1 een topvoetballer, maar in de ogen van José Mourinho is dit niet nadelig voor de hoogste Franse voetbalafdeling.

Mourinho denkt namelijk dat de top van de Ligue 1 met het vertrek van Ibrahimovic meer competitiever is geworden. “Ik denk dat de mensen in Frankrijk blij moeten zijn dat hij is vertrokken. Want nu heb je er een competitie”, vertelt de manager van Manchester United aan SFR Sport. “Met hem was er geen competitie. Het was allemaal Parijs, Parijs en Parijs. In de competitie, de Coupe de France, de Coupe de la Ligue en de Super Cup.”

“Nu heb je een competitie waar ik naar kijk. Waarin ik geïnteresseerd ben”, vervolgt Mourinho, die nu meerdere topploegen ziet in Frankrijk. “OGC Nice heeft Mario Balotelli, bij AS Monaco zit mijn vriend Leonardo (Jardim, de trainer, red.) en dan heb je ook PSG nog. Nu kijk ik de Ligue 1, dus je moet Ibrahimovic bedanken dat hij is vertrokken.”