‘Hij pakte een paar boetes bij Man City, maar het kon hem weinig schelen’

Frank Lampard en John Terry speelden jarenlang samen bij Chelsea. Eerstgenoemde speelde naderhand ook voor Manchester City, waar Sergio Agüero zijn teamgenoot was. De aanvaller was volgens Lampard ‘heel relaxed’ en kwam regelmatig te laat. De boetes interesseerden Agüero weinig.

“Sergio Agüero pakte wel een paar boetes. Het kon hem gewoon weinig schelen, want hij was zo ontspannen en liep altijd rustig naar het veld. Ook al was hij vijf minuten te laat”, vertelde Lampard aan Soccer AM. Als de Argentijn te laat kwam, zei de coach tegen hem dat hij een boete kreeg. “Sergio antwoordde dan: ‘Oké, geen probleem. Wacht tot het weekend, dan maak ik een hattrick en zal iedereen blij zijn’.

Lampard sprakt tevens over José Mourinho, die hij tijdens zijn Chelsea-jaren als trainer meemaakte. “Zijn eerste trainingen waren voor ons een echte eye-opener. Hij dacht erg vooruit en we werkten alleen maar met de bal. Daarvoor was het alleen maar rennen.” Volgens Terry wil Mourinho altijd de controle behouden. Gaat er wat mis, dan wordt hij erg boos. Ook op zijn eigen staf. "Hij gaf zijn assistenten de opdracht om ballen aan te leveren. Als er dan een slechte bal tussen zat, werd hij heel boos, stopte hij de training en richtte hij de boosheid op zijn staf."