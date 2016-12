Koeman bespreekt toptalent: ‘Die verhalen had je in Nederland ook’

Ross Barkley wordt al jaren gezien als een groot talent. De middenvelder van Everton heeft echter de stap naar de top nog niet weten te maken en bij the Toffees is hij onder manager Ronald Koeman lang niet altijd zeker van zijn plaats. De Nederlander verwacht meer van Barkley.

“Allereerst wil ik zeggen dat ik het liever niet over hem heb. Omdat ieder woord dat ik zeg over Ross op een negatieve of positieve manier wordt gebruikt door de media.” Dat Koeman meer van de 23-jarige spelmaker verwacht, laat hij echter wel weten. "Natuurlijk denk ik dat hij zich moet verbeteren. Het tactische aspect van het voetbal moet hij verbeteren. Ook moet hij scherper op doelpunten worden en meer creativiteit brengen aanvallend."

"Maar hij werkt hier hard aan en probeert het beste uit zichzelf te halen." Barkley werd door voetbalminnend Engeland gezien als de nieuwe Steven Gerrard of de nieuwe Frank Lampard. Zijn manager weet niet of hij dat potentieel kan waarmaken. "Dat weet ik niet zeker. In Nederland zijn er ook verhalen van spelers die op hun zestiende en zeventiende heel goed waren in de jeugdopleiding."

"Zij hadden nauwelijks tegenstand omdat ze sterker of beter waren dan de rest. Maar als je een stapje hoger speelt waar iedereen fysiek sterk is en alle spelers goed zijn, moet je nog steeds het verschil maken. En dat is erg moeilijk", besluit Koeman.