‘Voor minder dan tien miljoen euro verkopen we Jonathan niet’

De kans dat Jonathan Cafú in het nieuwe jaar in een Europese topcompetitie speelt, lijkt groot. De 25-jarige rechtsbuiten van Ludogorets Razgrad staat in de belangstelling van een groot aantal clubs en de vraagprijs luidt tien miljoen euro.

“Voor minder verkopen we hem niet”, zegt algemeen directeur Angel Petrichev. “We ontvangen iedere dag aanbiedingen voor hem en de meest serieuze interesse komt uit Engeland en Italië. Leicester City en Lazio zijn niet de enige clubs. Voor minder dan tien miljoen gaan we in ieder geval niet praten.”

Naast Leicester en Lazio zouden ook Olympique Lyon, Schalke 04, Sunderland, Everton en Trabzonspor belangstelling hebben voor de Braziliaan, die eveneens over een Bulgaars paspoort beschikt. Cafú heeft bij Ludogorets nog een contract tot de zomer van 2018.