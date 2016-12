Assaidi tekent contract tot medio 2019 bij FC Twente

Oussama Assaidi keert definitief terug in de Eredivisie. FC Twente maakt zaterdagmiddag bekend dat de vleugelaanvaller een contract tot medio 2019 heeft ondertekend. Assaidi doorstond de medische keuring zonder problemen en sluit transfervrij aan bij de selectie van René Hake.

De 28-jarige aanwinst was clubloos, nadat hij zichzelf in november vrijkocht bij Al-Ahli in Dubai. Assaidi hield de deur voor de Eredivisie open en voerde de afgelopen dagen onderhandelingen met Twente. Beide partijen zijn dus een contract voor tweeënhalf seizoen overeengekomen. Verschillende clubs zouden zijn afgebeld vanwege het akkoord.

Assaidi begon zijn loopbaan bij het toenmalige FC Omniworld en kwam via De Graafschap in 2009 terecht bij sc Heerenveen. Daar groeide de Marokkaan uit tot absolute smaakmaker, wat een transfer naar Liverpool opleverde. Verder dan vier wedstrijden voor the Reds kwam hij niet; Assaidi werd anderhalf jaar verhuurd aan Stoke City en tekende begin 2015 voor Al-Ahli, dat naar verluidt zes miljoen euro betaalde.

"Ik kijk er naar uit om weer in de Eredivisie te spelen", zegt Assaidi. "Twente speelt het voetbal dat bij mij past en ik heb goede herinneringen aan de sfeer hier in het stadion. Ik heb een periode niet gespeeld en zal even tijd nodig hebben om weer op niveau te komen. Uiteindelijk zal ik het geduld terugbetalen. Ik ben een publiekspeler en ik wil bij Twente weer laten zien wat ik kan." Commercieel en technisch Jan van Halst spreekt van een 'buitenkansje'. "Hij mag dan enigszins uit beeld zijn geraakt, we hebben onder andere bij Heerenveen kunnen zien waartoe hij in staat is."