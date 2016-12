Miljoenenaankoop meldt zich bij PSG: ‘Ik denk niet dat ik risico loop’

Paris Saint-Germain rondde in juli de transfer van Giovani Lo Celso af en de aanvallende middenvelder sluit in januari bij het team van trainer Unai Emery aan. De twintigjarige Argentijn kan niet wachten om zich te tonen in het Prinsenpark.

“Ik heb voor PSG gekozen omdat dit een grote club is die om de grote prijzen meedoet. PSG is momenteel een van de beste ploegen in Europa en heeft enkele sterren tot zijn beschikking. Het project motiveert mij ook”, gaat Lo Celso verder in Le Parisien. “Of ik een risico neem omdat ik misschien niet alles ga spelen? Dat denk ik niet. Ik ga proberen om wat toe te voegen aan het team en ben nog jong, dus heb de toekomst nog voor mij liggen.”

Lord Celso, die voor naar verluidt elf miljoen euro werd overgenomen van CA Rosario, zegt niet bang te zijn voor de concurrentie, ook omdat die hem sowieso misschien sterker kan maken. “Deze ervaring gaat mij sterker maken omdat ik omringd zal worden door topspelers. Zij zullen mij helpen bij mijn ontwikkeling. Ze zijn allemaal van topniveau”, besluit Lo Celso, die ook in beeld was bij onder meer AS Roma.