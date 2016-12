Feyenoorder kiest: ‘Van Gaal, want onder hem heb ik interlands gespeeld’

Jens Toornstra was in de eerste seizoenshelft een dragende speler voor Feyenoord, maar tot een terugkeer in het shirt van Oranje heeft zijn vorm nog niet geleid. Danny Blind haalde Toornstra in oktober bij de selectie voor het WK-kwalificatieduel met Frankrijk en liet hem vervolgens op de bank. Als de middenvelder annex vleugelaanvaller moet kiezen tussen Blind en diens voorganger Louis van Gaal, gaat hij dan ook voor laatstgenoemde.

"Bij Louis van Gaal heb ik al interlands gespeeld", doelt Toornstra op oefeninterlands in 2013 tegen China en Indonesië tijdens de tour van Oranje door Azië. "En bij Danny Blind nog niet. Wat niet is, kan nog komen, maar op dit moment kies ik dan voor Van Gaal." Toornstra geeft in Voetbal International aan 'ontzettend' te hebben genoten van die wedstrijden. Ook de samenwerking met Van Gaal beviel hem: de oefenmeester is 'heel duidelijk' en 'weet wat hij wil', wat Toornstra prettig vond.

De vraag is of Blind er eveneens voor kiest om de 27-jarige Toornstra in te zetten. "Dat ligt helemaal aan mezelf natuurlijk, ik moet dusdanig goed spelen dat ik in de picture kom en hij me opstelt", beseft hij. "Ik weet in ieder geval wat ik kan, en het gaat gewoon goed, dus dit probeer ik zo vol te houden."