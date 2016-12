Roberto Carlos was ‘snelste aankoop ooit’: ‘Bijna niet te geloven’

De momenteel werkloze Fabio Capello was in het verleden werkzaam bij Real Madrid. De oefenmeester was slechts een seizoen werkzaam in de Spaanse hoofdstad, in 2006/07, maar hij was wel verantwoordelijk voor de komst van een aantal topspelers. Zo zorgde de Italiaan ervoor dat Roberto Carlos naar Spanje kwam, al kostte dat niet veel moeite.

“Ik kon het bijna niet geloven”, begint Capello in gesprek met AS. “Ik hoorde berichten dat Roberto Carlos boos was op zijn trainer bij Internazionale, Roy Hodgson. Kort nadat ik in Madrid was gearriveerd zei een zaakwaarnemer dat Internazionale hem wilde verkopen.”

“Ik stuurde een fax, ik sprak met de voorzitter en de volgende dag was het helemaal rond. Het was misschien wel de snelste aankoop ooit”, aldus Capello, werkloos sinds zijn vertrek bij de Russische voetbalbond.