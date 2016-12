Van Dijk: ‘Ajax, Feyenoord, PSV en AZ wilden niks met me te maken hebben’

De topclubs uit de Eredivisie zullen zich achter de oren krabben als het gaat om Virgil van Dijk. De verdediger is bij Southampton uitgegroeid tot een van de beste mandekkers in de Premier League en weet zich verzekerd van interesse van de topclubs. In Nederland waren de grootmachten niet overtuigd, waardoor Van Dijk in 2013 naar Celtic vertrok. Twee jaar later kwam de geboren Bredanaar in Engeland terecht.

"De weg die ik heb afgelegd is atypisch voor een Nederlandse voetballer", erkent Van Dijk zelf in gesprek met The Times. "Normaal ga je vanuit Groningen naar een Nederlandse topclub en vervolgens naar een grote buitenlandse club. Denk aan Luis Suárez. Maar de grotere clubs wilden niets met me te maken hebben. Ajax, Feyenoord, PSV en AZ waren allemaal niet zeker over mij. Wij moesten de knoop doorhakken: wachten we of gaan we naar Celtic en hopen we op het beste?", schetst Van Dijk het scenario van toen.

Celtic was volgens de twaalfvoudig Oranje-international de perfecte club. "Qua supportersschare is het een van de grootste clubs ter wereld. Maar toen ik daar speelde, wilden sommige Engelse clubs me ook niet", weet hij nog. "Ronald Koeman was degene die mij de kans bood en me hierheen haalde. Ik houd ervan om elke wedstrijd uitgedaagd te worden en daarom houd ik zo van de Premier League. Je kunt van iedereen verliezen, dat maakt het zo speciaal."