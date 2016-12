Draxler voor tientallen miljoenen euro's naar PSG

De kogel is door de kerk: Julian Draxler verlaat VfL Wolfsburg voor een avontuur bij Paris Saint-Germain. De aanvallende middenvelder tekent een contract voor 4,5 jaar, zo laat Wolfsburg zaterdag weten via de officiële kanalen. Beide clubs zijn overeengekomen om geen mededelingen te doen over de transfersom.

BILD spreekt over een bedrag van veertig miljoen euro, dat via bonussen kan oplopen tot 48 miljoen. Schalke 04, de vorige club van Draxler, zou aanspraak maken op zes miljoen euro vanwege het afgedwongen doorverkooppercentage. L'Équipe maakt melding van maximaal 42 miljoen; volgens Goal gaat het om een bedrag van 35 miljoen, dat via bonussen kan oplopen tot 45 miljoen. De afgelopen dagen onderhandelde Wolfsburg met de entourage van Draxler en met technisch directeur Patrick Kluivert van PSG. De international werd eerder ook genoemd bij Arsenal en Juventus.

"We hebben de afgelopen dagen intensieve en constructieve gesprekken gevoerd met Julian Draxler, zijn management en met PSG. Uiteindelijk is dit voor alle partijen een uitstekend resultaat. We zijn blij dat het ons zo snel is gelukt en we wensen Julian alle succes in Parijs", laat technisch directeur Olaf Rebbe weten op de clubsite van Wolfsburg. "Natuurlijk betreur ik zijn vertrek, want hij is een uitstekende voetballer. Ik hoop dat hij een nieuwe uitdaging vindt in Parijs", vult trainer Valérien Ismaël aan.

Draxler kwam in augustus 2015 voor 36 miljoen euro over van Schalke 04. In zijn eerste seizoen voor Wolfsburg kwam de WK-winnaar van 2014 tot 21 competitieduels en vijf doelpunten. In de huidige jaargang speelde Draxler dertien duels, waarin hij niet trefzeker was. De 23-jarige spelmaker lag al enige tijd op ramkoers met Wolfsburg. Hij liet zijn vertrekwens herhaaldelijk doorschemeren en werd begin deze maand uitgefloten in de thuiswedstrijd tegen Hertha BSC (2-3 nederlaag). Later zette Ismaël de stoorzender uit de selectie voor de wedstrijd tegen Bayern München (5-0 nederlaag).