‘Redder van Feyenoord’ vindt tijd rijp en treedt per direct af als commissaris

Pim Blokland treedt per direct af als commissaris van Feyenoord. Dat laat de koploper van de Eredivisie zaterdagochtend weten via de officiële kanalen. Blokland heeft zijn besluit vrijdag kenbaar gemaakt aan de Raad van Commissarissen en de directie van Feyenoord.

Blokland speelde bijna zeven jaar geleden een hoofdrol bij de redding van Feyenoord. Als een van de grondleggers van de 'Vrienden van Feyenoord' (VvF) was de miljonair essentieel bij het verzamelen van een noodzakelijke kapitaalsinjectie van dertig miljoen euro voor het destijds noodlijdende Feyenoord. In ruil daarvoor kreeg de investeerdersgroep 49 procent van de aandelen in handen. In 2010 werd Blokland vervolgens commissaris namens de VvF.

De zakenman blijft actief als mededirecteur van de VvF en wil zich in die hoedanigheid blijven inzetten voor Feyenoord. De club en RvC zijn Blokland 'buitengewoon erkentelijk' voor zijn 'grote en onmisbare rol in de financiële gezondmaking en daarmee ook de sportieve wederopstanding van Feyenoord', schrijft Feyenoord. Blokland vindt het een mooi moment om terug te treden, onder meer gezien de goede huidige financiële situatie en de sportieve prestaties van winterkampioen Feyenoord.

Het Algemeen Dagblad schrijft echter dat Blokland een gebrek aan voldoende draagvlak aanvoerde als reden voor zijn vertrek. De Rotterdammer kwam vanwege zijn kritische houding vaak in botsing met drie van zijn vier medecommissarissen. Volgens de krant voelden Blokland en Rob Slotboom, zijn enige kompaan in de raad, dat hun mening er nauwelijks toe deed. Zo wilden zij het contract van Giovanni van Bronckhorst pas na de winterstop verlengen, maar bepaalden Martin van Geel en Gerard Hoetmer, met steun van Gérard Moussault en William Bontes, anders.