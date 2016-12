Klopp grapt: ‘Als er iets gebeurt, dan bel ik jullie allemaal meteen’

Jürgen Klopp weet nog niet of en op welke manier Liverpool zich gaat mengen op de winterse transfermarkt. De oefenmeester verklapt wel dat hij niet van plan is spelers te lokken met een geldbuidel. De voetballers moeten geloven in het plan van Liverpool.