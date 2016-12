Zaakwaarnemer De Bruyne: ‘Iedereen zou zo’n aanbod uit China overwegen’

In de bloei van zijn loopbaan stapt Oscar over van Chelsea naar Shanghai SIPG. De middenvelder gaat naar verluidt 470.000 euro per week verdienen waarmee hij de bestbetaalde speler ter wereld wordt qua basissalaris. Patrick De Koster, zaakwaarnemer van Kevin De Bruyne, zou zijn cliënt niet aanraden naar China te gaan.

“In China spreekt men over bedragen van 35 tot 50 miljoen netto per seizoen. Ik denk dat iedereen met gezond verstand zo'n aanbod zou overwegen”, zegt De Koster tegen Sporza. “Als ik de manager was van Oscar weet ik niet of ik het hem had aangeraden. Je loopt sowieso het risico om in de vergetelheid te belanden. Maar aan de andere kant, als je na vier jaar in de vergetelheid belandt met een bedrag van 160 miljoen op je rekening, is dat misschien ook niet zo erg”, grijnst de belangenbehartiger.

In Engeland ziet men de financiële kracht van China als een bedreiging, maar volgens De Koster is het niet meer dan een koekje van eigen deeg. “De Premier League zit nu in de positie waarin het zelf ooit andere landen heeft gebracht. Door het televisiegeld hebben zij dat jarenlang gedaan met landen als Nederland en België. Nu is er nog een grotere macht met meer geld opgestaan, dus ik kan begrijpen dat ze beginnen te panikeren.”