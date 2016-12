‘Dit was de meest belangrijke trap in mijn carrière, het was ongelooflijk’

Mario Pasalic kan zijn geluk niet op. De middenvelder van AC Milan mocht vrijdagavond aanleggen voor de beslissende strafschop in de wedstrijd tegen Juventus (1-1) om de Supercoppa en schoot overtuigend binnen in de linkerbovenhoek; Gianluigi Buffon dook de verkeerde kant op. Het was voorlopig het hoogtepunt in de nog prille carrière van Pasalic.

"Ik probeerde kalm en beheerst te blijven, omdat ik wist dat het de beslissende penalty voor de trofee was", blikt de Chelsea-huurling terug in gesprek met Mediaset. "Ik ben 21 jaar en ik voelde de grote verantwoordelijkheid op mijn schouders rusten. Het was de meest belangrijke trap in mijn carrière. De ontlading was groot. Ik ben heel gelukkig."

"Het was ongelooflijk", stamelt de dolgelukkige Kroaat. "Alle emoties kwamen naar boven. Ik herinnerde me dat ik hiervan droomde als kind. Ik draag dit op aan mijn familie, mijn vrienden en iedereen die me heeft geholpen in mijn loopbaan."