Cruijff: ‘Ooit werken bij Ajax? Volgens mij zijn ze daar goed voorzien’

Als technisch directeur van Maccabi Tel Aviv verricht Jordi Cruijff prima werk en door zijn band met Nederland wordt hij regelmatig in verband gebracht met een soortgelijke functie in de Eredivisie. Toch verwacht de zoon van de overleden legende Johan Cruijff niet dat hij op termijn aan de slag gaat bij een club als Ajax.

“Of ik ooit bij Ajax wil werken? Volgens mij zijn ze daar goed voorzien”, laat Cruijff optekenen in het Algemeen Dagblad. “Ik heb daar niet zo’n band mee als mijn vader bijvoorbeeld had. Ik voel me niet zo Nederlands als hij zich voelde.”

Cruijff legt uit dat hij nooit in Nederland heeft gevoetbald en dat hij slechts tot zijn dertiende in Nederland heeft gewoond. “Ik ben nu 42. Ik heb meer met Barcelona of Spanje”, geeft hij te kennen. Cruijff junior was als speler actief bij clubs als Barcelona, Manchester United, Alavés en Espanyol.