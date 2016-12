Nasri verklaart transfer: ‘Het eten was goed, de vrouwen heel aantrekkelijk’

Samir Nasri voelt zich thuis bij Sevilla. De huurling van Manchester City speelde tien competitiewedstrijden in de eerste seizoenshelft, waarin hij tweemaal scoorde. Volgens Nasri wilde trainer Josep Guardiola hem eigenlijk niet laten gaan, maar was de verhuurperiode vooral een idee van de middenvelder zelf.



"Ik kende een goede voorbereiding en Josep Guardiola wilde dat ik bleef, maar ik had een nieuwe omgeving nodig", verklaart de 29-jarige middenvelder in het clubblad van Sevilla. "Vorig seizoen kreeg ik te maken met veel blessures. Ik had iets nieuws nodig, ik wilde ergens fris beginnen. Ik nam contact op met meerdere clubs, maar toen Sevilla voorbijkwam wist ik dat ik daarheen moest. Als je iets weet van voetbal, weet je dat veel spelers bij Sevilla zijn teruggekeerd aan de top."

Nasri won advies in bij voormalig Sevilla-ster Jesús Navas en ex-La Liga-spelers David Silva en Nolito. Hij vroeg naar hun mening over Sevilla en de omgeving. "Alles wat ik hoorde was positief. Het eten was goed, de vrouwen waren heel aantrekkelijk... Guardiola vertelde me dat er ook een heel goede assistent-trainer zit, Juanma Lillo. Meer hoefde ik niet te weten. Het was perfect voor me", aldus Nasri.