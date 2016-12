‘Internazionale wikt en weegt poging om twijfelend PSV af te troeven’

Internazionale beraadt zich volgens Corriere dello Sport op een poging om Marco van Ginkel komende maand op huurbasis naar Milaan te halen. De middenvelder, inmiddels hersteld van zijn knieblessure, kwam de afgelopen seizoenshelft nauwelijks aan bod bij Chelsea, waardoor een nieuwe verhuurperiode voor de hand ligt.

Van Ginkel speelde in het seizoen 2014/15 nog voor aartsrivaal AC Milan. Inter rekent op een vertrek van Geoffrey Kondogbia naar AS Monaco en ziet Van Ginkel als een kandidaat voor de opvolging. Hetzelfde geldt voor John Obi Mikel en Lassana Diarra, die ook goedkoop binnengehaald kunnen worden. De Nigeriaan komt evenmin voor in de plannen van Antonio Conte bij Chelsea, terwijl Diarra geen vaste waarde is bij Olympique Marseille.

Ondertussen is het nog onduidelijk of PSV een poging gaat wagen om Van Ginkel op huurbasis over te nemen. De zesvoudig Oranje-international speelde in de tweede helft van vorig seizoen een belangrijke rol in de succesvolle titeljacht van de Eindhovenaren. Marcel Brands heeft geïnformeerd bij het kamp-Van Ginkel, maar benadrukte onlangs ook dat PSV nog moet bepalen of er genoeg perspectief is voor de ex-Vitessenaar op het reeds drukbezette middenveld.