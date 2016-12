Spaan noemt 'zonder twijfel' beste speler: 'Niet Ziyech, Kuyt of El Ahmadi'

Davy Klaassen is volgens Henk Spaan de beste voetballer van de eerste seizoenshelft van de Eredivisie. De middenvelder is met negen doelpunten clubtopscorer van Ajax. Spaan koppelt de naam van Klaassen aan enkele van de grootste voetballers die Nederland voortbracht.

"Wie de beste voetballer van het seizoen tot nu toe in de Eredivisie is? Niet Hakim Ziyech, noch Dirk Kuyt of Karim El Ahmadi en helemaal Sam Larsson niet", oordeelt de columnist van Het Parool. "Zonder enige twijfel is dat Davy Klaassen, en niet alleen omdat hij negen keer scoorde en vijf keer een beslissende pass gaf."

Klaassen heeft volgens Spaan 'het loopvermogen van Johan Neeskens, het inzicht van Willem van Hanegem en het leiderschap van Johan Cruijff'. Dit wordt het laatste seizoen in de Eredivisie voor de Ajax-aanvoerder, voorspelt de auteur. "'Geniet ervan,' zoals de ober zegt."