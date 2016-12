Duurste Nederlandse transfer ooit lonkt: ‘47 miljoen euro is correct’

Claude Puel hoopt dat Virgil van Dijk nog twee of drie jaar bij Southampton blijft, maar Jamie Carragher voorspelt dat het moeilijk wordt om de verdediger te behouden. De oud-mandekker van Liverpool schrijft zaterdag in de Daily Mail dat Manchester City de jacht op Van Dijk leidt, terwijl Chelsea de situatie volgt. De interesse verbaast Carragher geenszins.

"Hij heeft me enorm geïmponeerd in zijn eerste seizoen in Engeland", geeft de voormalig international van Engeland aan. "Het verbaasde me dat Ronald Koeman hem niet meenam naar Everton. Hij leek de ideale opvolger van John Stones. Sindsdien zijn de prestaties van Van Dijk gestegen naar een ander niveau." Van Dijk ligt tot de zomer van 2022 vast, maar wordt al geruime tijd in verband gebracht met een stap hogerop in de Premier League.

Volgens Carragher mikken the Saints op 40 miljoen pond (47 miljoen euro), mochten clubs aankloppen. "En misschien nog wel meer. Dat is correct, want dat is nu eenmaal de prijs voor centrumverdedigers van topklasse. Van Dijk behoort tot die categorie, omdat hij in balbezit net zo goed is als zonder bal. Hij is sterk, beheerst en gaat goed met zijn energie om. Hij heeft bijna geen wedstrijd gemist. Hij staat een grote toekomst te wachten." Op dit moment is Marc Overmars de duurste Nederlander ooit: Barcelona betaalde in 2000 in totaal 40 miljoen euro aan Arsenal voor zijn komst.