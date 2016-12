Carragher: ‘Niemand had in 2016 zoveel invloed als hij’

N'Golo Kanté is volgens Jamie Carragher de belangrijkste Premier League-speler gebleken in het kalenderjaar 2016. De balveroveraar was een van de uitblinkers in de kampioensploeg van Leicester City en heeft zich ook bij Chelsea opgewerkt tot een sleutelspeler. Carragher heeft dan ook weinig twijfel over zijn keuze voor de 25-jarige middenvelder.

"Hij scoort niet vaak en geeft weinig assists, maar geen enkele andere speler had meer invloed in de Premier League", oordeelt de oud-verdediger in de Daily Mail. "Twaalf maanden geleden noemde ik hem een fantastische aankoop, nadat hij Caen verliet voor Leicester. Chelsea legde hem vervolgens voor 35,2 miljoen euro vast en ook dat lijkt een topaankoop, gezien de cruciale rol van de Frans international in het elftal van Antonio Conte."

De icoon van Liverpool noemt Kanté de drijvende kracht achter de historische prestatie van Leicester. In dienst van Chelsea krijgt de stofzuiger de kans op zijn tweede opeenvolgende landstitel, want the Blues hebben een gat van zes punten opgebouwd. "De neergang van Leicester en de stijgende lijn van Chelsea komen niet volledig door deze marathonloper. maar zijn belang kan niet genoeg benadrukt worden."