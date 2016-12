Schöne had Milik nooit gewisseld in rampzalig duel: ‘Hij is toch je spits’

De laatste wedstrijd van het vorige seizoen, de uitwedstrijd tegen De Graafschap, gaat de geschiedenis in als een zwarte bladzijde in de sportieve historie van Ajax. De Amsterdammers waren bij een overwinning zeker van de landstitel, maar de latere degradant hield de hoofdstedelingen op 1-1. Lasse Schöne kijkt met een vervelend gevoel terug op die wedstrijd.

Schöne zat op de bank. “Ik zat naast Viktor Fischer en zei: ‘Verdomme, er moet nu wel iets gebeuren’. Het was zo steriel”, laat Schöne weten aan Het Parool. De Deen, tegenwoordig onmisbaar voor Ajax, begreep wel dat niemand een cruciale fout wilde maken. “Maar je moet wel blijven voetballen. Na de 1-1 heb ik geen moment meer het gevoel gehad dat we nog gingen winnen.”

Schöne had Arek Milik, die door trainer Frank de Boer naar de kant werd gehaald, nooit gewisseld. “Hij speelde een draak van een wedstrijd, maar hij is toch je spits. Als die bal een keer goed voor zijn linker rolt, kan hij hem er zomaar inrossen.” Na afloop was het doodstil in de bus: iedereen negeerde elkaar. Volgens Schöne heeft het dan weinig zin om elkaar aan te wijzen of elkaar te troosten. “Het komt toch niet meer goed.”