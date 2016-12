Van Basten is geklaag zat en kijkt naar rugby: ‘We kunnen ervan leren’

De FIFA bekijkt of het mogelijk is een spelregelwijziging door te voeren waarbij het mogelijk is dat alleen de aanvoerder van een ploeg met een scheidsrechter mag praten. Marco van Basten, bij de wereldvoetbalbond verantwoordelijk voor de technische ontwikkeling binnen de sport, laat aan de BBC weten dat het idee is afgekeken bij het rugby.

In de rugbysport mag alleen de aanvoerder met de scheidsrechter praten. Als de aanvoerder iets vraagt, moet de arbiter ook helder en duidelijk antwoord geven. De andere spelers bemoeien zich niet met de leiding. “We kunnen van iedere sport leren, en zij van ons, maar wij moeten dit probleem aanpakken”, zegt Van Basten.

“Er zijn veel spelers die tijdens een wedstrijd klagen bij de arbitrage. Ik weet zeker dat het gedrag van de spelers beter kan. We proberen een zetje in de juiste richting te geven”, aldus de Nederlander, die ook een voorstander is van een videoscheidsrechter. “We moeten de scheidsrechters helpen. We willen een mooi product neerzetten. Dynamisch, spannend, maar ook eerlijk.”