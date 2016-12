‘Pas tevreden als ik vind dat ik het verdiend heb een mooie PSV-auto te rijden’

Bart Ramselaar kent een prima eerste seizoen bij PSV. De middenvelder is er niet alleen sportief op vooruit gegaan, ook financieel heeft hij stappen gemaakt. Dat hij ineens het nodige te besteden heeft maakt hem geen ander mens, zo laat hij weten aan het Eindhovens Dagblad.

“Ik ben bijvoorbeeld pas tevreden als ík zelf vind dat ik het verdiend heb om in een mooie PSV-auto te rijden of mijn salaris te krijgen”, aldus Ramselaar. “Natuurlijk is het leuk om nu meer te kunnen kopen dan vroeger en geniet ik ook van de aandacht.”

“Als jonge speler moet je dat wel met beleid doen en gelukkig word ik er geen ander mens van. Wat heb je er allemaal aan als het op het veld niet goed gaat? Niets.” Ramselaar wil presteren, prijzen pakken en lang voetballen. Zijn trainer Phillip Cocu is daarin zijn voorbeeld, vertelt hij.