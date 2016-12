‘Ik heb zitten janken en wist dat ik fout bezig was, elke pedofiel weet dat’

Het NOC*NSF kondigde vrijdag een groot onderzoek aan naar seksueel misbruik in de sportwereld, nadat steeds meer Engelse slachtoffers van misbruik bij voetbalclubs naar voren traden. Dat ontucht ook in Nederland voorkomt, bewijst een voormalige materiaalman van HFC Haarlem, die in 2006 werd aangehouden.

De man werd veroordeeld tot vier jaar celstraf, plus tbs met dwangverpleging vanwege ontucht, misbruik en het bezit van kinderporno. De zaak kende zeventien slachtoffers, van wie de overgrote meerderheid in de jeugdopleiding van de toenmalige profclub speelde. Hij nodigde jonge spelers uit bij hem thuis, liet ze alcohol drinken en nam ze mee naar pretparken. Bij minstens vijftien jongens maakte de materiaalman zich schuldig aan ontucht.

De zaak kwam aan het licht toen een slachtoffer hem uit wraak neerstak. In 2010 mocht de voormalige materiaalman na twee jaar interne dwangverpleging de tbs-kliniek verlaten. "Door die jongens om me heen werd mijn verslaving gecreëerd en gevoed", blikt hij terug in nrc.next. "Ik wist dat ik fout bezig was, heb thuis uren zitten janken. Elke pedofiel weet dat. Die BBC-presentator, die Engelse trainers die nu in opspraak komen. Ze weten het."