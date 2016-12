‘Bosz bracht nieuw elan bij Ajax en durfde veranderingen door te voeren’

Edwin van der Sar prijst zich gelukkig met Peter Bosz. De oefenmeester van Ajax kon uitschakeling in de beker niet voorkomen, maar de club strijdt nog om de landstitel en overwinterde eenvoudig in de Europa League.

"Peter Bosz bracht nieuw elan in het elftal en durfde veranderingen door te voeren", schrijft Van der Sar in zijn column voor De Telegraaf. "In september kwamen er wat andere spelers in de ploeg en het elftal is gaan draaien." De goede vorm leidde tot overmacht in de eigen Europa League-poule, waardoor jonge spelers de kans kregen op dat podium. Van der Sar spreekt van een goede ontwikkeling.

"Omdat het de volgende stap is voor onze talenten om basisspeler te worden bij Ajax", geeft hij aan. In de bekerwedstrijd tegen SC Cambuur zag de oud-doelman een 'gebrek aan beleving' bij Ajax, maar 'over de hele linie' wekt het spel veel vertrouwen, mede door het optreden tegen PSV (1-1). "Ik ben benieuwd hoe Feyenoord zich daarin gaat manifesteren. Ajax gaat vanaf het begin de druk erop zetten."