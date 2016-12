Schandalige trap levert Monaco-verdediger Mendy lange schorsing op

Voor Benjamin Mendy begint het nieuwe voetbaljaar pas in februari. De verdediger van AS Monaco heeft van de tuchtcommissie van de Franse voetbalbond een schorsing van vijf wedstrijden ontvangen voor zijn wilde overtreding op Olympique Lyon-middenvelder Corentin Tolisso tijdens de thuiswedstrijd van zondag.

In de eerste helft deelde Mendy een venijnige schop van achteren uit aan Tolisso, nadat de twee in botsing waren gekomen. Het leverde de 22-jarige vleugelverdediger een directe rode kaart op; Lyon zou de wedstrijd uiteindelijk met 1-3 winnen. Na afloop liet trainer Leonardo Jardim weten dat de scheidsrechter 'volledig gelijk' had.

"Als Benjamin op hoog niveau wil voetballen, moet hij zijn hoofd koel houden", doceerde de oefenmeester. Door de schorsing ontbreekt Mendy onder meer in de kraker tegen Paris Saint-Germain van 29 januari. Beide clubs zijn met koploper OGC Nice verwikkeld in de strijd om de Franse landstitel.