‘Bij Oranje zitten spelers die toen niet eens de selectie hadden gehaald’

Ronald en Erwin Koeman begonnen hun loopbaan als trainer apart van elkaar, maar na hun periode bij Southampton werken ze nu ook samen bij Everton. Engeland is het absolute voetbalwalhalla, zo laten de twee optekenen in de Volkskrant.

“We zitten weleens naast elkaar op de bank en zeggen dan: ‘Wat een actie’, ook als die van de tegenpartij is. De velden zijn biljartlakens. Daarop durf je bijna niet te lopen. Wij hebben een oud stadion, maar het is wel een echt voetbalstadion. Alles is aanwezig om het mooi te maken”, aldus Erwin in het dagblad.

Hij wijst op de situatie bij RKC Waalwijk, waar hij trainer was. De spelers stonden als amateur geregistreerd of verdienden 1.500 euro per maand. “In Nederland is het niveau gedaald. Bij het Nederlands elftal zitten spelers die tien jaar geleden niet eens de selectie voor Oranje hadden gehaald.” Broer Ronald wil niet zeggen dat de opleiding in Nederland slecht is. “Maar de mentaliteit is veranderd. Alles is anders, door social media, zaakwaarnemers. Alles is veranderd en niet ten goede, vind ik.”