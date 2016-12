Rampduel Ajax leidde tot verhuizing: ‘Voelde me er niet meer op mijn gemak’

Tijd heelt alle wonden, maar het verspelen van de landstitel in mei doet nog steeds pijn bij Ajax. De Amsterdammers hoefden alleen maar te winnen bij De Graafschap om het kampioenschap in de wacht te slepen, maar het werd 1-1 in Doetinchem. Voor Václav Cerný, die een grote kans miste, zorgde de nasleep er zelfs voor dat hij moest verhuizen.

In gesprek met Het Parool blikt Cerný terug. Het was geen makkelijke kans die hij kreeg, maar volgens de Tsjech had hij wel ‘gewoon’ moeten scoren. Na afloop zocht hij steun bij zijn vader. “Toen moest ik huilen. Omdat ik over die ene kans begon en dat het aan mij lag dat we geen kampioen waren geworden. Mijn vader stelde me gerust. Het was een grote kans, zei hij, maar één man wint of verliest geen kampioenschap.”

In de dagen na je verfde iemand de tekst ‘Hoe kon je’ op de muur van het huis van Cerný. Hij mocht van Ajax een paar dagen naar zijn familie in Tsjechië. “Dat doet wel iets met je. Toen ik terugkwam, ben ik verhuisd. Ik voelde me in mijn huis niet meer op mijn gemak.”