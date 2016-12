Cruijff: ‘Mijn vader blijkt toch geen doorsnee man te zijn geweest’

In maart overleed Johan Cruijff en zijn zoon Jordi Cruijff, technisch directeur van Maccabi Tel Aviv, zit middenin het rouwproces. Cruijff kreeg een bijzonder afscheid: vrijwel heel Nederland rouwde mee om de beste voetballer die het land ooit heeft voortgebracht.

“Mijn vader blijkt toch geen doorsnee man te zijn geweest”, zegt Cruijff junior droogjes in gesprek met het Algemeen Dagblad. Privé het verlies verwerken zit er volgens Jordi niet in, omdat iedereen wilde meedelen in het verdriet. “Ik heb gemerkt: papa is van iedereen. En verdient het ook niet dat we ons verschuilen.”

“Elke dag word je eraan herinnerd. Elke dag heeft iemand wel een nieuw verhaal over hem. Aan de ene kant kom je daar dus nooit meer vanaf en heb je nooit echt tijd voor jezelf. Aan de andere kant geeft het me ook een trots gevoel. En dat sterkt me.”