Rijkaard keert definitief niet meer terug als trainer

Frank Rijkaard was bij Barcelona een belangrijke factor in de successen die de voorbije jaren gevierd werden. De oefenmeester won als trainer de Champions League en twee keer de landstitel, maar ook liet hij Lionel Messi debuteren in de hoofdmacht. Wie volgens Rijkaard écht belangrijk was voor Barcelona is Johan Cruijff.

In gesprek met De Telegraaf zegt Rijkaard dat Cruijff een ‘heel speciale voetbalcultuur’ heeft ontwikkeld in Catalonië. Zelf ziet Rijkaard zich als een ‘voorbijganger’, iemand die de weg heeft vrijgemaakt voor coaches als Josep Guardiola en Luis Enrique. Trainer zal Rijkaard echter nooit meer worden, vertelt hij.

“Het gedachtegoed van Johan zal ik niet meer vanaf het veld uitdragen”, geeft Rijkaard te kennen. “Ik ben een paar jaar geleden als trainer gestopt, omdat ik andere prioriteiten in mijn leven heb gesteld. Zoals dagelijks het opgroeien van mijn kinderen van nabij te ervaren. Zo haal ik geluk vanuit een ander ambitieniveau. Mogelijk dat ik ooit weer open sta voor een functie in het voetbal, maar dan moet ik daar volledig achter staan. Alleen zal dat niet meer als trainer zijn.”