Matthäus wijst beste club van het moment aan: ‘Nu nóg gevaarlijker’

De Duitse voetballegende Lothar Matthäus vindt Real Madrid momenteel het beste team van de planeet. In zijn column in the Sun schaalt Matthäus de voetbalmachine van Zinédine Zidane net iets hoger in dan bijvoorbeeld Chelsea, dat bezig is aan een fantastische reeks in de Premier League.

“Ik heb gekeken naar de clubs in Europa en ik heb een top tien opgeschreven. Real Madrid moet mijn nummer één zijn”, schrijft Matthäus. “Real Madrid bouwt voort op vorig seizoen, maar is nu nog sterker. Bovenaan in LaLiga en ook nog winnaar van het WK voor clubs. Het team is ijzersterk, zelfs nu Cristiano Ronaldo minder briljant is als in andere jaren. Real Madrid is nu nóg gevaarlijker, de beste ploeg in Europa.”

Chelsea staat op een zevende plek in de top tien van Matthäus. “Ik vind dat een club goed moet presteren in de competitie én in Europa. Omdat Chelsea niet actief is in Europa, staan ze minder hoog. Bonuspunten voor goede prestaties in de Champions League”, legt Matthäus uit.