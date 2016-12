Ziyech over clubliefde: ‘Ik ga geen clublogo kussen, dit is mijn werk’

Supporters van een voetbalclub maken zich vaak druk over het gebrek aan clubliefde bij de spelers, die vaak ‘passanten’ worden genoemd. Hakim Ziyech doet geen moeite te verbergen dat hij Ajax ziet als tussenstation: hij is niet van plan nog jaren in Amsterdam te blijven.

“Ik heb mijn ambities, mijn dromen. Dat weten ze ook wel bij Ajax. Ik ga geen clublogo kussen. Dit is mijn werk. Als ik scoor, ook al is het tegen mijn oude ploeg, dan juich ik gewoon. Dat vier ik dan met mijn team. Ik ben nu speler van Ajax”, legt Ziyech uit aan Ajax Life.

Dat hij voor Ajax koos had te maken met het ‘totaalpakket’, zo geeft hij te kennen. “Ik was er qua voetbalkwaliteit wel klaar voor”, zo doelt hij op een transfer naar het buitenland. “Maar je moet je er ook echt goed bij voelen. Als je je niet goed voelt, kun je niet presteren. Het is een totaalpakket. Ik ben tot de conclusie gekomen dat nog een of twee jaar in Nederland de beste keuze was.”