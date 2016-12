Slecht nieuws voor Southampton: Clasie uitgeschakeld door liesblessure

De feestdagen zijn drukke dagen voor de clubs in de Premier League en het komt Southampton dan ook slecht uit dat Jordy Clasie voorlopig niet inzetbaar is. De middenvelder kampt met een liesblessure en hij is circa tien dagen niet inzetbaar. Hij mist daardoor de wedstrijd tegen Tottenham Hotspur (woensdag) en mogelijk ook de wedstrijd tegen West Bromwich Albion op 31 december.

“Ik hoop dat Jordy over een dag of tien weer fit is. Het is voor ons een tegenvaller dat hij eruit ligt, want hij speelde afgelopen zondag goed tegen Bournemouth”, aldus manager Claude Puel. Mogelijk is Clasie op 2 januari tegen Everton, de club van Ronald Koeman, weer inzetbaar.

Clasie is dit seizoen niet zeker van een basisplaats bij Southampton, al speelde hij de laatste weken weer wat vaker. In totaal kwam hij dit voetbaljaar tien keer in actie in de Premier League.